شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 6.. هل يعود أهل المزاريطة للزراعة مع الكبير فى الحلقة 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوى 6، أحداثا كوميدية، ويبدأ الكبير" أحمد مكى" في حساب فزاع "هشام إسماعيل" وأشرف على إيرادات الأراضي التي يمتلكها، ويشعر بأن هناك انخفاضا كبيرا في الإيراد.

ويلاحظ أن فزاع لديه أموال ومنزل ومطور بأحدث الأدوات، ويواجه الكبير فزاع الذي يؤكد أنه لم يسرق إيرادات الأرض لكنه استثمر بعض الأموال مع مدكور " حمدى الميرغنى"، الشاب الذي كان يعيش في القرية بالماضي لكنه نجح أن يكون ثروة بعد سفره للخارج.

ويقرر جميع أهالى المزاريطة ترك العمل مع الكبير والاستثمار مع مدكور، ويطلب الكبير من أبنائه وزوجته مربوحة أن يعملوا في الأرض بدلا من الفلاحين، فهل يعود أهالى المزاريطة للعمل مرة أخرى مع الكبير في الحلقة 25؟

يعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالى، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.

مسلسل الكبير أوى 6 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.