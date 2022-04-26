نجمة برنامج آراب أيدول تكشف تفاصيل خلافها مع أحلام

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أبريل 2022 05:43 مساءً - تحدثت نجمة برنامج آراب أيدول في نسخته الثانية الفنانة المغربية ” سلمى رشيد ” عن علاقتها بالفنانة الإماراتية ” أحلام ” وحقيقة وتفاصيل الخلاف الذي وقع بينهما منذ سنوات .

حيث وصفت سلمى رشيد خلال حلولها ضيفة ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية ” ياسمين عز ” علاقتها بأحلام بأنها (لا سلم ولا حرب) مؤكدة على حبها لها وبأنها إنسانة طيبة للغاية .

وقالت الفنانة المغربية أنها في بداية مسيرتها الفنية كان قد تم اقتراح إسمها لإحياء مهرجان مغربي وتشاركها به الفنانة ” أحلام ” وبعد الاتفاق تواصلوا معها لإبلاغها بفسخ العقد .

وأضافت سلمى رشيد حول سبب تراجع مسئولي المهرجان عن اتفاقهم معها : ” قالولي أحلام قالت لو عايزني أجي وأعمل الحفل شيلوا سلمى ومتكونش معايا سلمى رشيد ” .

وتابعت : ” يمكن بس حد كان بيحاول يخرب العلاقة لإنه أتوقع صعب فنانة بقيمة أحلام تقول كده وكلام زي ده خاصة إنه أنا طلعت من برنامج هي كانت حكم فيه وأكيد هشوف منها كل الدعم والخير ” .