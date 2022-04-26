” خلعي للحجاب مسألة وقت ” .. هل تخلع نداء شرارة الحجاب أم شائعة ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أبريل 2022 05:43 مساءً - استضاف اليوتيوبر ” محمد صباغ ” في برنامجه (بروباغندا) الفنانة الأردنية ” نداء شرارة ” كاشفا خلال اللقاء حقيقة ما كانت تنوي الأخيرة خلع الحجاب بسبب الغناء وعملها كمطربة .

وعرض محمد صباغ مغلفا على نداء شرارة احتوى على سؤال جاء فيه : ” خلعي للحجاب مسألة وقت ولا يمكن أن أكمل الغناء به، حقيقة أم إشاعة ” .

وردت نداء شرارة على ذلك بالنفي قائلة : ” أنا بخلع الغناء لا أخلع الحجاب .. وإذا فيه شي بينخلع هو الغناء .. ولا مرة فكرت اصلا ومدارتش في ذهني الفكرة حتى ” .

وأكدت الفنانة الأردنية على أنها من الممكن أن تتوقف عن الغناء ولا تتخلى عن شكلها مشيرة إلى أن الحجاب هو نعمة بالنسبة لها ولا يمكنها أن تتخلى عن النعمة أو تضعه بمقارنة مع شئ آخر .

وتابعت في ردها عما إذا كان الحجاب قد شكل عائقا أمام مسيرتها وانتشارها قائلة : ” بالعكس أنا بشتغل وأغانيا كتير منتشرة سواء بالوطن العربي أو حتى بكل مكان ” .

وأضافت نداء شرارة : ” أنا اللي حادة بالتفاصيل وفي كتير أمور أنا ما بقدر أفوتها وفي كتير أماكن أنا ما بقدر أغني فيها .. أنا اللي محجمة الموضوع حتى يتناسب مع شكلي وحجابي ” .

وقالت : ” مش الناس اللي حاطالي الحدود ولا حتى الحجاب .. أنا هيك وبحب حالي هيك فبحط حالي بالأماكن اللي أنا بشوفها مناسبة لإلي ومناسبة لشكلي وطريقتي وأسلوبي بالغنا ” .

ونشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من هذا اللقاء وكتبت في تعليقها عليه : ” إشاعة كل شهر بتتكرر منذ خمس سنوات وما عندي رد آخر غير هيك ” .

وأكملت : ” شكرا صباغ ع المقابلة الأكثر من رائعة .. احضروا الحلقة كاملة ع اليوتيوب .. مقابلة جدا ممتعة ما كان بدي اياها تخلص .. شكرا للمخرج الرائع تقي سعادة وكل الأساتذة اللي شغالين ورا الكاميرات ” .