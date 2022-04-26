شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يروى تفاصيل أدائه مناسك العمرة فى يومين دون ترتيب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد نور، عن صور له أثناء أداء مناسك العمرة، من خلال حسابه علي موقع "إنستجرام"، وعلق عليها، "أول امبارح عدي عليا صديقي المحترم سامر، عشان نروح عزومة في خيمة، وأنا عادة مبروحش أى حاجة كده في رمضان، بس هى كانت مجاملة وكنت لازم أروح، وهي في نفس الوقت كانت لصديقنا كريم، قولت مش مشكلة شويه وهنمشي".



محمد نور في العمرة

وأضاف محمد نور، "لقيت سامر بيقولي تروح معايا العمرة بكره، قولتلو مش هتلاقي تذاكر أكيد وأنا بقولو كده وخلاص وعارف أنو مستحيل، قالي هتصرف وعرف يجيب، قولتله طيب والفيزا؟، قالي أي حد معاه فيزة أوروبا أو أمريكا سارية وراح بيها ينفع، قولتله ماشى"، وتابع "أنا عمري ما بحط صورة واقعد ارغي كده، بس فعلا مبسوط اوي اني جيت المرة دي من غير ترتيب أي حاجه.. اللهم صلي على سيدنا النبي".



محمد نور يؤدي فريضة العمرة

وعلى جانب آخر، شارك الفنان محمد نور فى أولى بطولاته المطلقة في السينما، من خلال فيلم بعنوان "الحب بتفاصيله"، والذى انتهى من تصويره ما بين مصر والبحرين، ومن المقررطرحه في السينمات خلال موسم عيد الفطر.

وتدورأحداث الفيلم فى إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأه مسؤول عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيع العودة ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى، وشارك محمد نور قبل ذلك في عدة أعمال سينمائية كانت آخرها فيلم "اطلعولى برة" مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز وملك قورة.

يذكر أن محمد نور طرح بمشاركة فريق واما أغنية "نجمة معدية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما، وحققت نجاحاً جيداً، حيث حرص نجوم الفن على الإشادة بالأغنية منهم تامر حسنى وأكرم حسنى مني زكي وزينة وهشام ماجد وأمير كرارة وهيثم شاكر وأحمد فهمى.