شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكونجو يمنح فان دام جواز سفر ديبلوماسي ولقب سفير حماية البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية علي الفيس بوك للنجم جون كلود فان دام، عن منح رئيس جمهورية الكونجو جواز سفر ديبلوماسي وألقاب سفير حماية البيئة له، كما منحه سفير تنشيط حركة الشباب والرياضة والثقافة والاستثمار الدولي مع الشرق الأوسط وآسيا وشمال أمريكا.



فان دام

وكان قد عبر النجم العالمي جون كلود فان دام عن سعادته بوصول عدد مشاهدات برنامج رامز موفي ستار، والذي شارك فيه مع رامز جلال وكتب فان دام على حسابه بموقع فيس بوك: "يسعدني معرفة أن عرض المقالب وصل لمشاهدات عالية

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام،