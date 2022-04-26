شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى ونجلاء بدر فى "ليلة غير عادية" مع كريم قاسم بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل الفنانتان نجلاء بدر وهدى المفتى، تصوير أحداث فيلم "ليلة غير عادية"، بعد أجازة عيد الفطر، حسبما أكد مؤلف ومخرج العمل أحمد بيلى لـ"الخليج 365"، ويشهد الفيلم أولى تجارب بيلى الروائية الطويلة بعد عدة أفلام روائية قصيرة شاركت فى مهرجانات كبرى، وحصدت على جوائز عديدة.

وقال المخرج أحمد بيلى لـ" الخليج 365"، إن الفيلم لايت كوميدى أكشن، تدور أحداثه فى ليلة واحدة يمر خلالها الأبطال بمغامرات وأحداث مثيرة، موضحا أنه حرص على أن تكون أولى تجاربه في الأفلام الروائية الطويلة شاملة لخطوط سينمائية عديدة، حيث سيتواجد بالفيلم الكوميديا والأكشن وغيرهما.

فيلم "ليلة غير عادية"، من بطولة كريم قاسم وهدى المفتى ونجلاء بدر وطه دسوقى وأوتاكا ومراد مكرم، وعدد آخر من ضيوف الشرف.