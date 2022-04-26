شكرا لقرائتكم خبر عن محطة جديدة بمعركتهما القضائية.. أمبر هيرد تسخر من جونى ديب فى تسجيلات صوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى المفاجآت في قضية جونى ديب، وأمبر هيرد، حيث استمع المحلفون، يوم الاثنين، إلى تسجيلات بيانية لمعارك ومشادات بينهما وصلت فيها تلك المشادات إلى أن وجهت له زوجته السابقة "السباب"، وقالت له: "اخرس أيها السمين".

جاءت المقاطع الصوتية في الوقت الذي اختتم فيه جونى ديب، 4 أيام من الشهادة الطويلة والملفتة للنظر والغريبة في بعض الأحيان في دعوى تشهير بقيمة 50 مليون دولار، ضد أمبر هيرد، بسبب مزاعمها بالتعرض للعنف المنزلي، وفقا لموقع "نيويورك بوست".



التقرير من نيويورك بوست

في مقطع آخر، وصف "ديب" تدهور وضعه بسبب زوجته السابقة أمبر هيرد، لدرجة أنه قال لها: "يمكنك تقطيعي وأخذ دمي، فهذا هو الشيء الوحيد الذي لم تأخذيه ولم يكن بحوزتك".

وردت أمبر هيرد، على التسجيل الصوتى أنها "ضحية للعنف المنزلي"، في حين أكد جونى ديب، شعوره باليأس والانهيار التام، وتم إطلاع المحلفين أيضًا على تسجيل لـ "هيرد"، على ما يبدو يدفع "ديب" للتقدم باعتباره "ضحية للعنف المنزلي"، وأشارت إلى أنه لن يتم تصديقه.



جونى ديب

ويزعم جونى ديب، البالغ من العمر 58 عامًا، أن هيرد البالغة من العمر 35 عامًا، شوهت سمعته في مقال رأي فى "واشنطن بوست" عام 2018، وصفت فيه نفسها بأنها ضحية للعنف المنزلي، ولم يُذكر اسم "ديب" في المقال، لكنه يقول إنها "أشارت إليه بوضوح ودمرت حياته المهنية، وألحقت الضرر بسمعته وكلفته عشرات الملايين من الدولارات".