شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقبل دينا الشربينى بعرض كاميليا وتحصل على 2 مليون جنيه فى مسلسل المشوار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت ورد (دينا الشربيني) في مسلسل المشوار مهاتفة وجيه (أحمد كمال) بعدما أدركت أن سالم (سيد رجب) سيواجه صعوبة في بيع الآثار بسبب عدم توافر السيولة معه، وأيضًا بعدما تذكرت عرض الـ 2 مليون جنيه الذي عرضته كاميليا في حالة قامت بتسلم الآثار.

وفي الوقت نفسه، يحاول ماهر تزوير الآثار التي معه ليقوم ببيعها على أنها الأصلية، كما هاتف المقدم علاء (أحمد مجدي) ولم يصل معه لشيء، وخافت ورد عندما أدركت أنهما مطلوبان للتحقيق، ولا يعرفا حتى الآن بأي تهمة.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.