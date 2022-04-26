أفلام عيد الفطر 2022.. طرح البوسترات الرسمية لفيلم "واحد تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت الشركات المنتجة لفيلم "واحد تاني"، البوسترات الرسمية للعمل المقرر عرضه في موسم عيد الفطر 2022.

ونشرت الشركات بوسترات دعائية لكل بطل من أبطال فيلم "واحد تاني"، وهم: أحمد حلمي، روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نسرين أمين، ونور إيهاب.

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، ونور إيهاب وغيرهم، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات: سينرجي فيلمز وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.