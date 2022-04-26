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أفلام عيد الفطر 2022.. طرح البوسترات الرسمية لفيلم "واحد تاني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت الشركات المنتجة لفيلم "واحد تاني"، البوسترات الرسمية للعمل المقرر عرضه في موسم عيد الفطر 2022.

ونشرت الشركات بوسترات دعائية لكل بطل من أبطال فيلم "واحد تاني"، وهم: أحمد حلمي، روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نسرين أمين، ونور إيهاب.

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، ونور إيهاب وغيرهم، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات: سينرجي فيلمز وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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