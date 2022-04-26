"شاهد" تكشف عن بوستر مسلسل "النزوة" لخالد النبوي وعائشة بن أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC، عن البوستر الترويجي لمسلسل "النزوة" للنجم خالد النبوي، والمقرر عرضه عبرها قريبا.

ونشرت "شاهد" بوستر "النزوة" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ويظهر عليه النجوم: خالد النبوي، عائشة بن أحمد، سالي شاهين، وعمر الشناوي.

ونُشر البوستر مصحوبا بتعليق: "النزوة.. دراما جديدة تعرض لأول مرة من بطولة النجوم خالد النبوي، عائشة بن أحمد، سالي شاهين، وعمر الشناوي، قريباً على شاهد".

ويشارك النجم خالد النبوي في موسم مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل "راجعين يا هوى" من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار المؤلف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، مع النجوم: نور اللبنانية، وفاء عامر، أنوشكا، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، إسلام جمال، طارق عبد العزيز، وسلمى أبو ضيف، وتميم عبده، وغيرهم.