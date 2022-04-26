لهذا السبب لن يعود جوني ديب إلى “قراصنة الكاريبي”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت تقارير إعلامية أميركية، أنه في آخر مفاجآت قضية التشهير التي رفعها الممثل جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، أكد ديب أنه لن يعود لأداء دور جاك سبارو أبداً مهما كانت المغريات.

وفي التفاصيل، لفت محامي آمبر هيرد، بين روتنبورن خلال المحاكمة أن ديزني تخلت عن جوني ديب فور إعلان هيرد اعتداءه الجسدي عليها، خاصةً أن الحركات الداعمة للنساء ضد التحرش كانت في أوجها.

وسأل روتنبورن ديب عما إذا كان سيرفض العمل مع ديزني حتى لو عرضت عليه 300 مليون دولار مقابل العودة والمشاركة في سلسلة قراصنة الكاريبي مجدداً؟ وأجاب ديب أنه سيرفض رفضاً قاطعاً العودة للعمل على السلسلة، التي تعتبر من أشهر أدواره عالمياً.

وأضاف الممثل الشهير أن ديزني ما زالت تنتفع منه ومن السلسلة مادياً رغم تخليها التام عنه، فإن الشركة لم تتوقف عن عرض السلسلة أو بيع دمى جاك سبارو أو بيع أي شيء يخص الأفلام.

يشار إلى أن سلسلة قراصنة الكاريبي حولت ديب من ممثل معروف إلى ممثل مقدر عالمياً، وكانت الشركة المنتجة قد طلبت منه العودة 4 مرات لاستكمال السلسلة، قبل قضية انفصاله من آمبر هيرد.