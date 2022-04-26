كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أبريل 2022 03:50 مساءً - أثار الصحفي التركي ” أونور كاي ” حالة من الجدل في الأيام الماضية بحديثه عن زواج الممثل ” قادير دوغلو ” على زوجته النجمة التركية ” نسليهان أتاغول ” من الممثلة ” سيرا أرتورك ” بشكل سري والتي شاركته دور البطولة في مسلسل (وصفة حب) .
وأشار أونور كاي في الخبر الذي نشره إلى أن قادير دوغلو تزوج من سيرا أرتورك زواجا يُعرف بـ” زواج الإمام ” وذلك بعد حمل الأخيرة منه .. مضيفا أن سبب زواجه منه يرجع إلى عدم إنجاب نسليهان أتاغول لطفل .
وأضاف الصحفي التركي المهتم بشؤون الفنانين إلى أن نسليهان علِمت بهذا الموضوع وهو ما سيؤدي إلى انفصالها عن زوجها .
ومن جانبه رد الممثل التركي ” قادير دوغلو ” على هذا الخبر بطريقة غير مباشرة بنشره لصورة تجمعه بنسليهان عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .. وأعادت الأخيرة نشر الصورة وكتبت في تعليقها عليها : ” حياتي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تداول خبر عن زواج قادير دوغلو على زوجته ” نسليهان أتاغول ” من ممثلة شهيرة سرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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