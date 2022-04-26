تداول خبر عن زواج قادير دوغلو على زوجته ” نسليهان أتاغول ” من ممثلة شهيرة سرا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أبريل 2022 03:50 مساءً - أثار الصحفي التركي ” أونور كاي ” حالة من الجدل في الأيام الماضية بحديثه عن زواج الممثل ” قادير دوغلو ” على زوجته النجمة التركية ” نسليهان أتاغول ” من الممثلة ” سيرا أرتورك ” بشكل سري والتي شاركته دور البطولة في مسلسل (وصفة حب) .

وأشار أونور كاي في الخبر الذي نشره إلى أن قادير دوغلو تزوج من سيرا أرتورك زواجا يُعرف بـ” زواج الإمام ” وذلك بعد حمل الأخيرة منه .. مضيفا أن سبب زواجه منه يرجع إلى عدم إنجاب نسليهان أتاغول لطفل .

وأضاف الصحفي التركي المهتم بشؤون الفنانين إلى أن نسليهان علِمت بهذا الموضوع وهو ما سيؤدي إلى انفصالها عن زوجها .

ومن جانبه رد الممثل التركي ” قادير دوغلو ” على هذا الخبر بطريقة غير مباشرة بنشره لصورة تجمعه بنسليهان عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .. وأعادت الأخيرة نشر الصورة وكتبت في تعليقها عليها : ” حياتي ” .