رحمة أحمد ” مربوحة ” تهدد باللجوء إلى القضاء .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أبريل 2022 03:50 مساءً - نفت بطلة مسلسل الكبير أوي 6 الفنانة ” رحمة أحمد ” امتلاكها لحسابات على تويتر وتطبيق تيك توك وذلك بعد تداول تصريحات منسوبة إليها نشرها أحد الحسابات التي تحمل إسمها على موقع التغريدات .

وتضمنت تلك التصريحات هجوما على بعض الفنانين كما طالبت من خلالها بتغيير طريقة التعامل مع الممثلين الصاعدين ومنحهم المزيد من الفرص .

وأكدت رحمة أحمد في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك على عدم وجود صلة لها بهذه الحسابات مشيرة إلى أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد منتحلي شخصيتها .

فكتبت في منشورها قائلة : ” يا جماعة أنا مليش أكونت علي تويتر ولا هعمل .. وكل التصريحات اللي عمالين تنقلوها من بعض دي مش بتاعتي، ولا تيك توك كمان .. وقريب هاخد موقف قانوني ” .