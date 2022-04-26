كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أبريل 2022 03:50 مساءً - نفت بطلة مسلسل الكبير أوي 6 الفنانة ” رحمة أحمد ” امتلاكها لحسابات على تويتر وتطبيق تيك توك وذلك بعد تداول تصريحات منسوبة إليها نشرها أحد الحسابات التي تحمل إسمها على موقع التغريدات .
وتضمنت تلك التصريحات هجوما على بعض الفنانين كما طالبت من خلالها بتغيير طريقة التعامل مع الممثلين الصاعدين ومنحهم المزيد من الفرص .
وأكدت رحمة أحمد في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك على عدم وجود صلة لها بهذه الحسابات مشيرة إلى أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد منتحلي شخصيتها .
فكتبت في منشورها قائلة : ” يا جماعة أنا مليش أكونت علي تويتر ولا هعمل .. وكل التصريحات اللي عمالين تنقلوها من بعض دي مش بتاعتي، ولا تيك توك كمان .. وقريب هاخد موقف قانوني ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رحمة أحمد ” مربوحة ” تهدد باللجوء إلى القضاء .. ما القصة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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