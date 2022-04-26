حنان ترك برسالة رومانسية لزوجها.. “لأجل عين تكرم ألف عين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تغزلت الفنانة المعتزلة حنان ترك بزوجها رجل الأعمال محمود مالك، بنشرها صورة جمعتهما معاً عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ووجهت من خلالها رسالة رومانسية إليه بصورة نصيحة إلى جمهورها ومتابعيها.

وقالت حنان في رسالتها: “لأجل عين تكرم ألف عين! فلو بتحب حد ضروري تكرم الي بيحبه، لو بتحبي جوزك يبقى تكرمي أمه وأبوه وإخواته لأجل عيونه، لو إبنك متجوز وبيحب مراته يبقى تكرمي مراته لأجل ابنك، لو بتحب مراتك يبقى تكرم أهلها وتحترمهم وتكرم صحباتها”. وأضافت: “الرسول صلّى اللّٰه عليه وسلّم كان بيرسل من الشاة لصاحبات خديجة بعد وفاتها وهكذا وهكذا، أكثر طريقة بتألّف القلوب وبتدلّ على صدق الود والله”.

وكان آدم نجل الفنانة حنان ترك قد كشف في شهر آذار (مارس) الماضي، عن تعرض والدته لأزمة صحية من دون ذكر أي تفاصيل… وقال آدم من خلال منشور عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام”: “أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي”.

وكانت حنان ترك قد أعلنت ارتداء الحجاب بعد مسيرة فنية طويلة، وتمسكت بالتمثيل به لفترة بحيث شاركت في فيلم “المصلحة” وقدمت بطولات أعمال مثل “هانم بنت باشا” و”القطة العامية” و”نونة المأذونة”، وكان آخر مسلسل قدّمته هو “أخت تريز”، كما شاركت في أعمال كارتون مثل “بسنت ودياسطي” و”سوبر هنيدي”، قبل أن تعلن اعتزالها الفن نهائياً.