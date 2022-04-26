مخرج مصري يدافع عن إلهام شاهين ويطالب بمقاضاة مهاجمي “بطلوع الروح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ صنّاع مسلسل “بطلوع الروح” من بطولة الفنانتين إلهام شاهين ومنة شلبي، بهجوم حاد من أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد جَلْد إلهام لإحدى الداعشيات في المسلسل، حيث وجّه إليهم ألفاظاً خادشة وسبّ بطلة العمل ومؤلفه، إذ وصف إلهام بصاحبة اللحم الرخيص، وشبّه المؤلف بأحد الحيوانات.

وفي دفاع عن بطلة العمل ومؤلفه، طالب المخرج يسري نصر الله نقابة المهن التمثيلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص حيث أعاد نشر المنشور عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلّق عليه قائلاً: “أنا هطلب من النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص ده، وهبعت نسخة من كلامه لإدارة الفورسيزون بما إنه كاتب في بروفايله إنه موظف هناك”.

ويشارك في مسلسل “بطلوع الروح”، الى جانب إلهام شاهين ومنة شلبي الكثير من الفنانين، بينهم: أحمد صلاح السعدني ومحمد حاتم وعادل كرم ودارينا الجندي ودياموند بوعبود وريم نصر الدين وعزت زين وأيمن عزب وجلال العشري ومحمود فارس ورولا بقسماتي وعلي الشجيري وناندا محمد، وهو تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري… وتدور أحداثه حول سيدة يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لتنظيم “داعش” في سوريا، وتحاول الهرب منه؛ لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، وتصبح العودة الى مصر حلماً بعيد المنال.