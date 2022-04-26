خالد الصاوي يتعرض لحملة هجوم.. ويتّهم لجان الإخوان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الكبير خالد الصاوي عن تعرضه لحملة هجوم ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هناك فيديوهات تحمل عناوين مضللة باسمه تنتشر عبر موقع “يوتيوب”، منها ما يؤكد نبأ وفاته بعد صراع مع المرض، وأخرى تزعم تعرضه لإصابة خطِرة ألزمته الجلوس على كرسي متحرك.

وقال خالد الصاوي في تصريحات صحافية، إنه لاحظ انتشار هذه الفيديوهات منذ شهر آذار (مارس) الماضي، وتحديداً وقت انشغاله بتصوير دوره في الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار”، حيث يجسد شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر، مضيفاً أن لجان الإخوان هي من صنعت هذه المقاطع ونشرتها عبر “يوتيوب”.

وأضاف “الصاوي”: “الأدهى أنهم زعموا وفاة ابني رغم عدم إنجابي أي أبناء، ويبدو أن هذه المعلومة غير معروفة بالنسبة لهم، وبعيداً عن اللجان الإلكترونية للإخوان، فأنا أعي جيداً أن هناك مَن يسترزق بمثل هذه الفيديوهات لحصد مشاهدات مرتفعة، وذلك بوضع عناوين مضلّلة تدفع رواد موقع “يوتيوب” للدخول إليها”.