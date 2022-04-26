فارس كرم يحلق مع نجاح “ع موعدنا ولا شو” إلى البرازيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش النجم اللبناني فارس كرم حالة من النجاح اللافت بعد صدور أحدث أعماله الفنية، أغنية “ع موعدنا ولا شو” التي حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

ويطير فارس كرم إلى البرازيل حاملًا معه نجاح الأغنية، إذ سيلتقي جمهور الجاليات العربية هناك في رحلة فنية بين 26 و29 أيار/مايو المقبل.

ونشر فارس كرم بوستر الرحلة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، وعلّق قائلًا: “بلتقي فيكن قريبًا”.

يذكر أن أغنية “ع موعدنا ولا شو” من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وكليب الأغنية تولى إخراجه جو بو عيد.

وأغنية “ع موعدنا ولا شو” هي بين مجموعة من الأغنيات التي سيطرحها فارس كرم تباعًا في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية فنية وتسويقية وضعها بالتنسيق مع شركة “روتاتا”.