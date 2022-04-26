شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تفشل فى الهروب من الرقة فى "بطلوع الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجت النجمة منة شلبي من الموت على يد داعش أثناء محاولتها الهرب منهم خلال أحداث مسلسل الدراما الرمضاني بطلوع الروح، وشهدت الحلقة الحادية عشر فشل محاولة هروب روح بابنها من بيت الأرامل الذي انتقلت إليه بعدما أعلن مقتل زوجها في الرقة، حيث تنجح من الخروج من البيت وتصل إلى سيارة الهروب إلا أن خطة الهروب تفشل بعدما يتم اكتشاف محاولة امرأة أخرى الهرب ويطاردها أحد الإرهابيين حتى يصل إلى السيارة ويطلق عليها الرصاص هي والسائق فيما تستغل روح الفرصة للهروب بابنها وسط وابل من الرصاص يطاردها.

تتمكن منة من الوصول إلى صديقة للاختباء في منزلها، فيما تم إعلان حالة الطوارئ في بيت الأرامل للكشف عن الخائن الذي سهل هروبها، بينما يأمر عُمر (أحمد السعدني) بإغلاق مخارج الرقة والبحث عنها.

بطلوع الروح مسلسل درامي رمضاني من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقة يدور حول روح التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول روح الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلما بعيدا.

ويُعرض مسلسل بطلوع الروح يوميًا على قناة MBC مصر في تمام الساعة 9 مساءً، وأيضًا على منصة شاهد vip، ويشارك محمد حاتم بطولة المسلسل النجمة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، ويتكون مسلسل طلوع الروح من 15 حلقة، وهو تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.