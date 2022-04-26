شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم بإطلالة بيضاء ساحرة فى جلسة تصوير رمضانية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة نيللي كريم بإطلالة رمضانية وذلك من أجل استضافتها في أحد البرامج العربية، حيث ارتدت نيللي عباءة بيضاء أنيقة، كما ظهر معها زوجها هشام عاشور الذى تواجد معها في حلقة البرنامج.

وانتهت نيللى كريم مؤخراً من تصوير مسلسلها الجديد "فاتن أمل حربى" بالتزامن مع عرضه على قناة cbc، والعمل بطولتها مع شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، جمال يوسف، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

يتناول العمل قصة أمل الموظفة بالشهر العقاري، والتي تقرر الانفصال عن زوجها سيف بالطلاق، وتتحمل مسؤولية تربية ابنتيها بمفردها، فتجد نفسها في مواجهة العديد من الصعاب، ومواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وتفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وقدمت نيللى كريم "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.



نيللى كريم



نيللى كريم تتألق بالعباءة البيضاء



نيللى كريم فى اطلالة رمضانية



النجمة نيللى كريم



نيللي كريم



النجمة نيللى كريم



نيللى كريم وهشام عاشور