شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر لكل ممثل من أبطال "واحد تانى" قبل طرحه فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركات المنتجة لفيلم "واحد تانى" بطولة النجم أحمد حلمى والمنتظر عرضه في موسم عيد الفطر، بوستراً دعائياً لكل بطل من الأبطال وذلك ضمن عمليات الدعاية التي أطلقها القائمون على العمل بطرح أكثر من أفيش يتصدره بطل الفيلم أحمد حلمى، إضافة إلى الأفيش الرسمي وكذلك طرح البرومو الرسمي.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاكة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.



البوستر الرسمى لفيلم واحد تانى

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.



احمد حلمى



روبى



نسرين امين



عمرو عبد الجليل



احمد مالك



سيد رجب

سارة ايهاب



احمد حلمي