شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج المسرحى حازم الصواف يكشف تفاصيل عمله ممثلا مع هانى سلامة فى "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الممثل والمخرج المسرحى حازم الصواف فى أولى خطواته مع الأعمال التليفزيونية بمسلسل "ملف سرى"، بطولة النجم هانى سلامة، حيث يقدم شخصية موظف بنك يمنح يحيى "هانى سلامة" ملف به بيانات سرية للحساب البنكى الخاص بنور "رحمة حسن"، وهو الملف الذى يكشف ليحيى تفاصيل جديدة فى رحلة بحثه عن أسرار وخبايا حادث مقتل نور.

يقول حازم الصواف لـ"الخليج 365"،: سعيد جدًا بمشاركتى في مسلسل "ملف سري" للنجم هانى سلامة خاصة أنه أول لقاء يجمعنى به وقد لاحظت تواضعه وحبه لفريق العمل وتعاونه معى وحرصه الشديد على خروج مشاهدى معه بصورة متميزة فقد كان يشجعنى طوال فترة التصوير وكسر حاجز الرهبة بداخلى ما جعلنى أقدم مشاهدى بهدوء وتركيز.

مسلسل " ملف سرى " بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.



حازم الصواف في مسلسل ملف سري



حازم الصواف وهاني سلامة



حازم الصواف