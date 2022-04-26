فنان شهير ينتقد منة عرفة : ” بلاش ننشر غسيلنا اللي مش نضيف على الملأ “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أبريل 2022 02:43 مساءً - انتقد الفنان المصري ” تامر عبد المنعم ” أثناء استضافته ببرنامج سابع سما مع الإعلامية اللبنانية ” راغدة شلهوب ” تداول أخبار زواج وطلاق الفنانة ” منة عرفة ” من الفنان ” محمود المهدي ” بشكل مستمر وتناول مشاكلهما على السوشيال ميديا .

فقال تامر عبد المنعم : ” منة عرفة اللي كل يوم بتتجوز وتتطلق في نفس الوقت من نفس الواحد ويطلعوا متجوزوش وطلعوا متطلقوش .. ولو اتطلقت تبقى أحسن حاجة عملتها .. زمان ستي بتقول متنشرش غسيلك اللي مش نضيف كده مش كل حاجة تتقال ” .

وعلق عبد المنعم على تصريحات منة عرفة حول ما تعانيه في حياتها والجمهور لا علم له بها قائلا : ” لو إنتي بتعاني يوميا اخلعي من الجوازة دي وربنا يهديها إن شاء الله وتشتغل وتبقى كويسة وهو كمان ربنا يهديه ” .

وأضاف : ” أنا معرفش جوزها ده شغال إيه ولو منتج أنتج إيه .. اشتغل أكتر يا حبيبي، أعمل تريند بشغلك .. أكثر المشاهدات والبحث عن منة هي موضوع جوزها .. انتي نجمة وجميلة والناس بتحبك ووالله بكلمها كأب واهدي بقى وابدأي صفحة جديدة ” .