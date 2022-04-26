مصطفى شعبان يكشف سر عدم زواجه حتى الآن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أبريل 2022 02:43 مساءً - كشف الفنان المصري ” مصطفى شعبان ” خلال حلوله ضيفا ببرنامج حبر سري عن سبب كونه عازبا حتى الآن وعدم إقدامه على خطوة الزواج .

حيث أكد مصطفى شعبان على أن هذا الأمر نصيب ولم يأت نصيبه بعد مؤكدا على أنه ليس ضد فكرة الزواج .

فقال : ” أنا عازب لحد دلوقتي عشان نصيب ولسه محصلش نصيب، لكن مش ضد الفكرة ولا حاجة .. وكل حاجة ليها جوانب حلوة وجوانب وحشة ” .

وتابع : ” العزوبية ليها جوانب حلوة وجوانب ناقصة بس أنا مش شاغل بالي، مش بدور على حاجة، لكن لو لقيت حاجة أنا موافق ” .

وأشار مصطفى شعبان إلى أنه كان قد ارتبط بفتاة في عام 2006 وتمت خطبتهما ولكن الخطبة لم تستمر كثيرا .

وعلق على ذلك قائلا : ” متفاهمناش وكنا صغيرين وقتها وكان في حماس عندنا بس معرفناش نكمل ومقعدناش كتير ” .

ورد الفنان مصطفى شعبان على الشائعات المتكررة التي تدور حول ارتباطه : ” أنا بقرأ شائعات كتير حول ارتباطي ومعظمها مع أي فنانة بمثل معاها، بس عادي مبقاش بيشغلني ده ومتقبل ده ” .