مصطفى شعبان يكشف سر عدم زواجه حتى الآن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أبريل 2022 02:43 مساءً - كشف الفنان المصري ” مصطفى شعبان ” خلال حلوله ضيفا ببرنامج حبر سري عن سبب كونه عازبا حتى الآن وعدم إقدامه على خطوة الزواج .
حيث أكد مصطفى شعبان على أن هذا الأمر نصيب ولم يأت نصيبه بعد مؤكدا على أنه ليس ضد فكرة الزواج .
فقال : ” أنا عازب لحد دلوقتي عشان نصيب ولسه محصلش نصيب، لكن مش ضد الفكرة ولا حاجة .. وكل حاجة ليها جوانب حلوة وجوانب وحشة ” .
وتابع : ” العزوبية ليها جوانب حلوة وجوانب ناقصة بس أنا مش شاغل بالي، مش بدور على حاجة، لكن لو لقيت حاجة أنا موافق ” .
وأشار مصطفى شعبان إلى أنه كان قد ارتبط بفتاة في عام 2006 وتمت خطبتهما ولكن الخطبة لم تستمر كثيرا .
وعلق على ذلك قائلا : ” متفاهمناش وكنا صغيرين وقتها وكان في حماس عندنا بس معرفناش نكمل ومقعدناش كتير ” .
ورد الفنان مصطفى شعبان على الشائعات المتكررة التي تدور حول ارتباطه : ” أنا بقرأ شائعات كتير حول ارتباطي ومعظمها مع أي فنانة بمثل معاها، بس عادي مبقاش بيشغلني ده ومتقبل ده ” .
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