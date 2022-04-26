فنان مصري : ” زينة كانت خطيبتي وجمعتني بها قصة حب كبيرة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أبريل 2022 02:43 مساءً - تحدث الفنان ” تامر عبد المنعم ” خلال حلوله ضيفا مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” ببرنامجها سابع سما عن فترة ارتباطه بالفنانة ” زينة ” وعلاقة الحب التي جمعتهما .

فقال تامر عبد المنعم : ” زينة كانت خطيبتي من 24 سنة وجمعتني بها قصة حب كبيرة استمرت 4 سنوات ثم انتهت ” .

وتابع : ” لم يحدث نصيب لاستكمال مشروع الزواج بيني وبين زينة .. وأنا كنت أول من وقف بجانبها في محنتها ” .

وأضاف تامر عبد المنعم عن علاقته بالفنانة زينة بعد انفصالهما : ” زينة صديقة طليقتي أم بناتي وصديقة زوجتي الحالية .. وتجمعني علاقة صداقة قوية معها ” .