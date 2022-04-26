شكرا لقرائتكم خبر عن عودة منسى فى الاختيار 3 .. أمير كرارة يظهر فى حلقة من الحلقات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم أمير كرارة كضيف شرف في حلقة من الحلقات المقبلة ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 3 – القرار" بشخصية الشهيد البطل أحمد منسي، وذلك بعدما قدم كرارة الشخصية في الموسم الأول من العمل خلال شهر رمضان 2020،

وشهدت الحلقة الرابعة والعشرون من المسلسل التي عرضت أمس الاثنين رصد عملية اختطاف 7 جنود في سيناء، وبدأت على الفور، الأجهزة الأمنية الثلاثة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطنى فى التعاون لمعرفة الجهة المسؤولة عن الخطف، فيما يدور حديث جانبى بين عنصرين تكفيريين من الخاطفين، أكدا فيه أن "البلد معانا وهيتصلوا يطمنونا".

وكشفت الحلقة أن تحويل عملية الخطف لعملية سياسية مقصود من ورائها وزير الدفاع، حيث يتم اتهامه بالتقصير، وينتقل المشهد إلى وزارة الدفاع، حيث تسلم السيسى (ياسر جلال) تقريرا حول عملية الخطف من مدير مكتبه عباس كامل (جمال سليمان)، ويستنتج السيسى أن الغرض من هذه العملية هو وجود سبب لاقالته إلا أنه لا يبالى ذلك ويؤكد أنه قدم استقالته أكثر من مرة، ولكن ما يهمه حاليا هو إعادة الجنود المخطوفين.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



امير كرارة مع اسرة الاختيار 3