شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 25 .. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرض الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" مساء اليوم الثلاثاء، على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء، ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It الساعة 10 مساء.

ورصدت الحلقة الرابعة والعشرين من المسلسل والتى حملت اسم "الخاطفين والمخطوفين"، هجوم مسلحين فى العريش على ميكروباص، وتم اختطاف 7 جنود كانوا فى طريقهم لقضاء عطلتهم، وبدأت على الفور، الأجهزة الأمنية الثلاثة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطنى فى التعاون لمعرفة الجهة المسؤولة عن الخطف، فيما يدور حديث جانبى بين عنصرين تكفيريين من الخاطفين، أكدا فيه أن "البلد معانا وهيتصلوا يطمنونا".

المشهد ينتقل إلى الرئيس محمد مرسى الذى يطلب من مدير مكتبه أحمد عبد العاطى إحضار وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات، لمعرفة تفاصيل الخطف وإعادة المخطوفين بأى طريقة، ثم ينقل أحمد عبد العاطى رسالة من خيرت الشاطر إلى محمد مرسى، وهى أنه عندما يجتمع مع وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات، يكون هادئا، ويؤكد لهما أن المخطوفين سيعودون بدون نقطة دم واحدة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يصدر مرسى بيانا من مؤسسة الرسالة حول الخطف، وسط تساؤلات حول صيغة البيان والتى جاء بها اعادة الجنود مع الحفاظ على سلامة المخطوفين والخاطفين، مما يتم تفسير هذا الكلام بأن الإخوان لهم علاقة بخطف الجنود، وفى نفس الوقت تستمر قوات الأمن فى محاولة جمع معلومات حول العملية.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.