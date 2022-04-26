شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج يتغزل فى زوجته: قمر الدنيا وقمر الدين مش عايز حاجة تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزل الفنان محمد فراج، فى زوجته الممثلة بسنت شوقى، على طريقته الخاصة ونشر صورة لزوجته عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وظهرت بسنت وهى تحمل عبوة عصير قمر الدين وكتب محمد فراج، قائلا:" قمر الدنيا، وقمر الدين، مش عايز حاجة تاني".



محمد فراج

وخاض الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقى، تجربة القفز من الطيارة على ارتفاع 14 ألف قدم خلال حلولهما ضيفين في ثانى حلقات برنامج "نجوم السماء"، الذى يعرض على قنوات ON وDmc والقناة الأولى المصرية، وذلك بالتعاون مع فريق سكاى دايف فاروس الذين قدموا عروض القفز بالمظلات في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

واستمتعا الثنائى محمد فراج وبسنت شوقى برحلة القفز من الطيارة، حيث غنى محمد فراج وهو في الهواء "بلدى يا بلدى"، معبرا عن جمال مصر وطبيعتها الخلابة، وبعد نزولهما قال فراج: أنا قبل ما أنزل قلت لبسنت بحبك واستشهدت ونطيت" وترد عليه مسمعتهوش.

ويستضيف برنامج "نجوم السماء" فى كل حلقة نجما، ويكتشف البرنامج مكانا جديدا فى مصر "من السما"، حيث يشمل جولات في كل أنحاء مصر، وهذه هي المرة الأولى في العالم أن يتم تقديم برنامج سكاي دايفينج من مكان مختلف يوميا، حيث تم التصوير في الأهرامات وسقارة والفيوم ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة والنوبة والأقصر وشرم الشيخ وطابا ونويبع ووسط البلد وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغردقة والمنصورة ودمياط.

وتقدم أغنية التتر الفنانة هلا رشدي، وشارك في البرنامج عدد من النجوم، أبرزهم دينا الشربيني، ومحمد فراج وبسنت شوقي، ورانيا يوسف، ومحمود الونش، وهبة مجدي ومحمد محسن، وعلا رشدي وأحمد داود، وهدى المفتي، ومايان السيد، وشريف مدكور، ونيللي كريم، وهايدي موسى، وسلمى أبو ضيف، وآدم الشرقاوي.