صورة مثيرة للجدل.. مبنى سري للناتو بعمق 30 متراً تحت الأرض في ماريوبول الأوكرانية!!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آثار الدمار في ماريوبول (روتيرز)

بعد أيام على إعلان القوات الروسية السيطرة على مدينة ماريوبول، تفاجأ الأوكرانيون بانتشار صورة على وسائل التواصل ادعى ناشروهه أنه لمقرّ سرّي لحلف شمال الأطلسي تحت أرض مجمع آزوفستال.

لكن المفاجأة كانت حين تبين أن الصورة المنشورة هي في الأصل مأخوذة من لعبة إلكترونيّة، حيث يتضمّن المنشور صورة تشبيهيّة لمبنى ضخم مؤلف من عدّة طوابق تحت الأرض.

وجاء في التعليق المرافق “يوجد مبنى سري بعمق 30 متراً تحت الأرض وطوابق متعددة في مدينة ماريوبول التي احتلتها روسيا منذ أيام (…) هذا المبنى يقع تحت مصنع آزوفستال ويتضمن مقرّاً سرياً لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

وبدأ انتشار الصورة حاصدة آلاف المشاركات والتعليقات على فيسبوك وتويتر وتطبيق واتساب قبيل إعلان القوات الروسية في 21 أبريل/نيسان، السيطرة على ماريوبول بأكملها باستثناء مصنع “آزوفستال”.

فيما أكدت كييف أن المدينة الساحلية ما زالت تقاوم القوات الروسية، مشيرة إلى وجود آلاف المقاتلين الأوكرانيين في مجمع آزوفستال الهائل للصناعات المعدنية.

ويشكل مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية في ماريوبول على شواطئ بحر آزوف، آخر جيب للمقاومة للمقاتلين الأوكرانيين ضد الجيش الروسي الذي يقصف المدينة ويحاصرها منذ مطلع مارس/آذار.

تصميم لعبة

إلا أنّ الرسم التشبيهيّ لا علاقة له بأوكرانيا.

فقد أرشد تفتيش أجرته وكالة الأنباء الفرنسية أنّ الرسم مأخوذ من تصميمٍ للعبة إلكترونيّة نشرها مصمم ألعاب يدعى ريشار برودوتر على موقع كيك ستارتر عام 2015، حيث يعرض المبدعون مشاريعهم ويدعمهم زوار الموقع.

ويبدو أن مروجي الصورة عمدوا إلى إضافة كلمات باللغة الروسيّة على النسخة الاصليّة من الصورة للإيحاء زيفاً أنّها مرتبطة بأوكرانيا.