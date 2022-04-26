شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تهنئ هشام ماجد بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب ياغالى أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان هشام ماجد بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة:" كل سنة وأنت طيب يا شوما ياغالى أوى يالذيذ أوى يا جدع أوى".



دنيا سمير غانم و هشام ماجد

ويحتفل الفنان هشام ماجد، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 26 إبريل وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، كون مع أحمد فهمي وشيكو فرقة "تمر هندي للانتاج الفني" وقدموا من خلالها أفلام ساخرة كان أشهرها "رجال لا تعرف المستحيل" وهو فيلم يحاكي بشكل ساخر الفيلم الشهير "الطريق إلى إيلات".

وبعد نجاح الفيلم انتج محمد حفظي لهم مسلسل "أفيش وتشبيه" وتوالت بعده أعمالهم الناجحة بداية من "ورقة شفرة"، مرورًا بـ"سمير وشهير وبهير" و"بنات العم" و"الحرب العالمية الثالثة" ومسلسل "الرجل العناب"، وبمناسبة عيد ميلاد هشام ماجد شاهد صورة له في طفولته وهو بالزى المدرسى.

وظهر هشام ماجد، كضيف شرف في مسلسل "مكتوب عليا"، والذى يعرض حاليا ضمن السباق الدرامى، للنجم أكرم حسنى و مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.