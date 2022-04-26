شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يودع "العائدون" ويشكر كل صناع المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم أمير كرارة أمس من تصوير آخر مشاهد مسلسله "العائدون"، ونشر كرارة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الفيس بوك، صورة تجمع كل صناع العمل، وبالتحديد من العاملين خلف الكاميرات، ووجه شكر خاص لكل صناع المسلسل كل منهم باسمه.

شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc معرفة محمود عبد المغنى "نبيل" بخبر لم يكن يتخيل حدوثه، وذلك بعدما علم من زوجته أنها حامل، حيث جاء هذا الخبر الذى لم يستوعبه، وبكى من شدة الفرحة تأثرا به، نظرا لأنها تعاني منذ بدء أحداث المسلسل من عدم الإنجاب.



اخر يوم تصوير اخر يوم تصوير

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".