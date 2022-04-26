شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل "سوتس بالعربى" لـ آسر ياسين وأحمد داود ,, فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج طارق الجناينى عن انتهاء تصوير مسلسله suits سوتس بالعربى، بطولة النجوم آسر ياسين وأحمد داود، والذى يعرض حالياً على فضائية cbc ومنصة watch it ، من إخراج عصام عبد الحميد، وتأليف ياسر عبد المجيد ومحمد حفظى.

واستغرق تصوير المسلسل قرابة الـ 3 أشهر، صور فيها فريق العمل مشاهد خارجية وداخلية، وجاءت المشاهد الخارجية أبرزها في منطقة 6 أكتوبر، كما جاءت المشاهد الأساسية في الديكور الخاص بالعمل والذى تم بناؤه خصيصاً للمسلسل داخل استدويوهات "مكة".

ولاقى المسلسل نجاحاً كبيراً، خاصة أن العمل فريد من نوعة، وهو تمصير للمسلسل الامريكى الذى يحمل نفس الاسم، حيث عرض على 9 أجزاء، كما أن المسلسل جاء مختلف عن المتداول خاصة أنه يدور حول عالم المحاماة وقضايا الشركات ولكن بطريقة وطعم مصري خالص .

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.