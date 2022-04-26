شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يعلن انتهاء تصوير آخر مشاهد مسلسل "مكتوب عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم أكرم حسنى من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد "مكتوب عليا" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالتزامن مع عرض حلقاته الأخيرة على قناة dmc، وذلك بعد فترة تصوير وصلت إلى 3 أشهر، ونشر أكرم حسنى على حسابه بموقع انستجرام فيديو من احتفال أسرة العمل بانتهاء آخر المشاهد وعلق:"الحمد لله.. فركش مكتوب عليا.. شكرا لكل واحد كان جزء من العمل".

مسلسل "مكتوب عليا" يعرض على قناة DMC الساعة 6.45 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، ويعرض أيضاً على قناة DMC دراما الساعة 9.45 مساء، ويعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 4.30 مساء.

"مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، هلا رشدى، أحمد عثمان، مصطفى عبد السلام، محمود محيى الدين، الطفلة هنا زهران، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول جلال الشاب المطحون، الذى يستيقظ من النوم مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان، ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب.

ويعود أكرم حسنى إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابه عن رمضان الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى، ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.