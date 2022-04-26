شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد هشام ماجد .. شاهد صورة له فى المرحلة الإبتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان هشام ماجد، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 26 إبريل، تخرج هشام فى كلية الهندسة جامعة القاهرة، وكون مع أحمد فهمي وشيكو فرقة "تمر هندي للانتاج الفنى"، وقدموا من خلالها أفلام ساخرة كان أشهرها "رجال لا تعرف المستحيل" وهو فيلم يحاكي بشكل ساخر فيلم "الطريق إلى إيلات".

وبعد نجاح الفيلم أنتج محمد حفظى لهم مسلسل "أفيش وتشبيه"، وتوالت بعده أعمالهم الناجحة بداية من "ورقة شفرة"، مرورًا بـ"سمير وشهير وبهير" و"بنات العم" و"الحرب العالمية الثالثة" ومسلسل "الرجل العناب"، وبمناسبة عيد ميلاد هشام ماجد شاهد صورة له في طفولته وهو بالزى المدرسى.



هشام ماجد

وظهر هشام ماجد، كضيف شرف في مسلسل "مكتوب عليا"، والذى يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان، للنجم أكرم حسنى

"مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية ي

عرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.