روبي تشوّق الجمهور لفيلمها مع أحمد حلمي.. “إستنوني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك النجمة المصرية روبي إلى جانب النجم أحمد حلمي في بطولة فيلم “واحد تاني” المقرر عرضه في الصالات السينمائية المصرية والعربية في عيد الفطر المبارك.

وشوّقت روبي الجمهور لفيلم “واحد تاني”، إذ نشرت على حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام” البوستر الخاص بها للفيلم وعلّقت قائلةً: “عايزين تعرفوا حكايتي؟ إستنوني أول يوم عيد الفطر.. فيلم واحد تاني بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي”.

يشارك في بطولة فيلم ”واحد تاني”، بجانب أحمد حلمي وروبي، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين ونور إيهاب وأحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذي يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي.

وتشارك النجمة روبي في السباق الرمضاني من خلال مسلسل “رانيا وسكينة”، وتدور أحداثه حول فتاتين إحداهما من عائلة ثرية جداً، تضطر للهروب من العدالة بسبب أحداث مرت بها، لتلتقي فتاة من حي شعبي مرت بنفس الظروف، وتعيش الفتاتان قصة هروب طويلة جداً، وتقعان بالعديد من المشاكل، وكلما حاولتا حل مشكلة، تقعان في واحدة أكبر منها، وتتوالى الأحداث ضمن هذا الإطار.