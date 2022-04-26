لأول مرة.. ناقد مصري رئيساً للجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد في “كان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) عن اختيار الناقد المصري أحمد شوقي لرئاسة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي الخامس والسبعين، والمقرر إقامته في الفترة بين 17 و28 مايو / آيار المقبل ليكون أول رئيس مصري لهذه اللجنة منذ انطلاق المهرجان.

وتضم تسعة أعضاء من قارات العالم المختلفة، ويشارك فيها النقاد ماريولا ويكتور من بولندا، إيمانويل ليفي من الولايات المتحدة، سيموني سورانا من إيطاليا، جيهان بوقرين من المغرب، بيدان ريبيرو من بنغلاديش، يوسوفا هاليدو هارونا من النيجر، بالإضافة إلى الناقدتين الفرنسيتين ناتالي شيفليه وماجالي فان ريث.

يذكر أن لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد في مهرجان كان هي أقدم وأكبر لجنة ينظمها الإتحاد وهو المنظمة الدولية التي تجمع النقاد السينمائيين من كل أرجاء العالم.

ويقوم نظام عمل اللجنة في كان على تقسيم الأعضاء التسعة إلى ثلاث لجان فرعية تمنح كل منها جائزة: في المسابقة الدولية ومسابقة نظرة ما والبرامج الموازية (نصف شهر المخرجين وأسبوع النقاد)، على أن يكون رئيس اللجنة مشرفًا على أعمال اللجان الفرعية الثلاث، بخلاف مشاركته في اختيار الفيلم الفائز بجائزة المسابقة الدولية.

يذكر أن جائزة الاتحاد الدولي للنقاد هي أقدم جائزة في تاريخ مهرجان كان، حيث انطلقت مع دورة المهرجان الأولى عام 1946، وتقاسم الجائزة فيها المخرج الأمريكي ديفد لين عن فيلم «لقاء عابر» والمخرج الفرنسي جورج روكييه عن فيلم «فاربيك».

وفاز عبر تاريخ المهرجان العديد من أساطير صناعة السينما بجائزة فيبريسي، مثل السوفييتي أندري تارفكوسكي، الألماني راينر فاسبندر، الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا، البولندي كريستوف كيشلوفسكي، والصربي إمير كوستوريتسا.

أما آخر الفائزين فكان الياباني ريوسوكي هاماجوتشي.

وكان قد شارك عدد كبير من النقاد المصريين في هذه اللجنة خلال دورات المهرجان، لكن ليس في موقع الرئيس، منهم سمير فريد، ويوسف شريف رزق الله، وفوزي سليمان، وأمير العمري، وأحمد عاطف، وصفاء الليثي، ورامي عبد الرازق.