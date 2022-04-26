شريف سلامة عن سيف الدندراوي في “فاتن أمل حربي”.. “مش أولادي يبقوا شبه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان شريف سلامة، عن طريقته للتعامل مع أولاده حتى لا يتحولوا لنسخة من شخصية الزوج القاسي سيف الدندراوي في مسلسل “فاتن أمل حربي”، لافتا إلى إنه لا يعامل أولاده على أنهم أطفال، بل يتحدث معهم بوعي وعقل كبير؛ لأنهم يفهمون ما يدور حولهم،

وأضاف خلال لقاء لبرنامج “نجوم رمضان أقربلك”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم أف أم: مش عايز حد في أولادي يطلع زي سيف الدندراوي»، منوهًا إلى أن مشكلة الآباء تتمثل في التعامل مع الأطفال طوال الوقت على أنهم أطفال، رغم أنهم كبار ولديهم وعي مختلف تمامًا.

أشار إلى أنه يقضي فترة راحة وصمت بعد تقديم أي عمل ينتمي له بشكل قوي؛ لأن الأدوار تنعكس على لغة حواره ولغة الجسد، وقال: يحدث لي وقوع، لا أقرأ أي عمل آخر بعده وأفصل تمامًا، لازم يخرج مني سيف الدندراوي، ويحدث لي تلعثمًا في آلة النطق بعد وقت صمت يمتد لأكثر من يوم.

ولفت إلى أن زوجته الفنانة داليا مصطفى متابعة ومعجبة بمسلسل “فاتن أمل حربي”، بغض النظر عن مشاركته به، وأضاف: المسلسل مبهر بالنسبة لها وتحترمه، وعندما أشاهد الحلقات معها ومع أولادي أرى نظرة على عيونهم تدل على تصديقهم لما أقدمه، وهو أمر مهم.

وردا على سؤال حول تقييمه لمسلسلات رمضان 2022 قال أنه يتابع كل الأعمال الفنية على الساحة، بطريقة مشاهدة تتيح له متابعة كل الموجود، وأضاف: الوقت لم يسعفني في رمضان لمتابعة الموجود، لكن شاهدت لمحات من العديد من الأعمال، أحب (الكبير أوي) جدا، الفنان أحمد مكي كبير وأحبه وأحترمه جدا.