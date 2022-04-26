نادي النصر السعودي يستعد لإصدار فيلم وثائقي.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن نادي النصر السعودي عن قرب عرض فيلمه الوثائقي الأول لمسيرة النادي، منذ نشأته وحتى الموسم الأخير.

ويعتبر نادي النصر واحداً من أكبر وأقوى الفرق السعودية، وله الكثير من الإنجازات المحلية والدولية، حيث استطاع النادي حصد لقب الدوري المحلي 9 مرات، بجانب تحقيقه لقب كأس الملك في 6 مناسبات، وأيضاً كأس السوبر السعودي في مرتين، وكأس الأمير فيصل بن فهد 3 مرات.

أما على الصعيد العالمي، فقد حقق لقب بطولة كأس أبطال الكؤوس الآسيوية مرة واحدة، وكأس السوبر الآسيوي مرة واحدة، وأخيراً كأس الأندية الخليجية مرتين.

ومن المقرر عرض الفيلم الوثائقي الخاص بنادي النصر، بعد انتهاء شهر رمضان، على إحدى المنصات الإلكترونية العربية الكبرى، وسيتم طرحه تحت اسم “الفوز أو الفوز”.

وتعتبر الأفلام الوثائقية والتاريخية والروائية من الأساليب التسويقية الجديدة لأكبر الأندية حول العالم، حيث إنها تدعم مجالس الإدارات في جذب تعاقدات تجارية جديدة، وتضاعف الإيرادات السنوية عبر إبرام عقود كبيرة مع المنصات الإعلامية والتلفزيونية، والتعاون مع شركات البث الفضائي في إنتاج هذه الأعمال، وترويجها عبر القنوات الخاصة بها.

وتتضاعف أهمية المشاهدات الجماهيرية، سواء عبر التلفزيون أو صالات السينما أو المنصات ذات الدفع المقدم، خلال السنوات الأخيرة؛ لذلك فإن أندية كرة القدم قررت اقتحام هذا المجال من باب الوثائقيات والأفلام التاريخية، لإنشاء قاعدة جماهيرية أكبر، وتوطيد العلاقات مع أنصارها ومتابعيها، مع زيادة الإيرادات المالية عن طريق الاشتراكات والأجور وعقود الإعلانات، التي تصاحب العمل الفني، أو السينمائي، أو الروائي.