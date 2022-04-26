محمد إمام بشعر أبيض.. يؤجّل طرح فيلم “عمهم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان محمد إمام، موعد عرض فيلمه الجديد “عمهم”، في دور العرض السينمائي، إذ نشر عبر “إنستغرام” صورة من كواليس فيلمه الجديد، وهو بشعر أبيض ويمسك سيجاراً، وعلّق قائلاً: “عمهم.. صيف 2022 إن شاء الله”.

فيلم “عمهم” من بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمود حافظ، هدى المفتي، وآيتن عامر، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكي.

وكان إمام قد قرر عدم المشاركة في دراما رمضان 2022 بسبب انشغاله بتصوير الفيلم، الذي كان مقرراً له المنافسة خلال موسم عيد الفطر، إلا أن صناع العمل قرروا عدم التسرّع وأخذ وقتهم خلال التصوير وعدم الاستعجال حتى يظهر العمل جيداً.

وظهر إمام خلال مقطع فيديو من تصوير الفيلم، تم تداوله بصورة كبيرة على السوشيل ميديا، وهو يركض بسرعة وكان يتحضر لإجراء عملية جراحية، وسط صيحات جمهوره.