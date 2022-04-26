نجمة “الكبير أوي” تعلن مقاضاة منتحلة شخصيتها على تويتر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تداول عدة تغريدات منسوبة إليها حول احتكار كبار النجوم للأعمال الفنية، وعدم منح المواهب الشابة والحقيقية الفرصة المناسبة للتواجد، نفت الفنانة رحمة أحمد، الشهيرة ب “مربوحة” “الكبير أوي” وجود أي حساب لها على موقع تويتر، وأعلنت عزمها ملاحقة من تنتحل صفتها أمام الجهات القضائية.

وكتبت رحمة عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك: يا جماعة أنا مليش أكونت على تويتر ولا هعمل وكل التصريحات اللي عمالين تنقلوها من بعض دي مش بتاعتي ولا تيك توك كمان.. وقريب هاخد موقف قانوني.

توضيح رحمة أحمد جاء بعد ساعات قليلة من انتشار سلسلة تغريدات منسوبة لرحمة أحمد طالبت فيها بتغيير طريقة التعامل مع الممثلين الصاعدين ومنحهم المزيد من الفرص.

يذكر أن رحمة أحدث المواهب الكوميدية التي حظيت بالشهرة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، بعد انضمامها لبطولة الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” بشخصية مربوحة، الزوجة الجديدة لأحمد مكي بدلا من هدية وكانت تجسدها في الأجزاء السابقة النجمة دنيا سمير غانم.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، حسين حجاج، مصطفى غريب، حاتم صلاح وعدد من ضيوف شرف الحلقات، إشراف على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي وإخراج أحمد الجندي.