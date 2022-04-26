مواصفات آيفون 14.. هذا ما تخطط له شركة “أبل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من مرور وقت قصير على إطلاق هاتف “آيفون 13″، إلا أن إطلاق النسخة المقبلة “آيفون 14” تبعد أقل من ستة أشهر فقط للكشف عنها. وإليك ما يمكن توقعه، بما في ذلك ترقيات الميزات الأساسية.

بدءاً من “آيفون 6” في العام 2014، تحولت شركة أبل إلى دورة مدتها 3 سنوات لتصاميم الأجهزة الجديدة. إذ إنها في العام الأول من التصميم الجديد، تقدم الشركة مظهراً جديداً تماماً. وفي العام الثاني، تحافظ على هذا التصميم المتطابق، لكنها تعمل على ترقية العناصر الداخلية. أما في العام الثالث، فإن التصميم يحصل على بعض التغييرات الرئيسية.

وتطابقت سياسة أبل خلال التصاميم الثلاثة الأخيرة، ولم تغير الشركة شيئاً من هذه الاستراتيجية، فقد تم إطلاق آيفون 6 في 2014، تلاه iPhone 6s في 2015 بتصميم مماثل، وفي العام التالي ظهر آيفون 7 بخطوط هوائية محدثة وكاميرا مزدوجة على طراز بلس، كما شهد إزالة مقبس سماعة الرأس – ولكن مع الاحتفاظ بنفس المظهر الأساسي، وفقاً لتحليل الصحافي في بلومبرغ مارك جورمان، الذي يغطي أخبار شركة أبل.

أما في دور التشغيل الثانية، فقد تم إطلاق آيفون X في العام 2017، تلاه آيفون Xs في 2018 بنفس التصميم، وعندما كشفت الشركة عن آيفون 11 في العام 2019، حصل على نظام كاميرا جديد وظهر غير لامع. والآن، نحن في دورة حياة آيفون 12، إذ تم تقديم هذا التصميم في العام 2020 وظل كما هو في 2021 مع آيفون 13، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

وبالنسبة لجهاز آيفون 14، والمقرر الكشف عنه في وقت لاحق من هذا العام، فسوف يحصل على بعض التغييرات.

أولاً، سيبقى التصميم العام لهاتفي آيفون 12 و13 قرابة عام آخر، مع وجود نفس الحواف المسطحة والزوايا المستديرة، ولكن قد تختلف الانحناءات بشكل أكبر في طراز “برو”، كما سيكون هناك أيضاً مكان أكبر للكاميرا لتناسب المستشعرات الجديدة.

شاشة الهاتف سيكون بها مكان صغير لما يعرف بـ “الشق” أو notch، وسيكون على شكل حبة دواء صغيرة بالإضافة إلى فتحة دائرية للكاميرا الأمامية كحل أولي من أبل لإضافة ميزة التعرف على الوجه، قبل أن تجعلها تحت الشاشة مستقبلاً، وهو ما قد يستغرق نحو 3 إلى 4 سنوات لتنفيذه.

عند الحديث عن شاشات العرض، فإن أحد أكبر الاختلافات في تشكيلة آيفون 14 هو أن أبل تعمل على تغيير أحجام شاشتها.

6.1 بوصة لهاتف آيفون 14

6.7 بوصة لهاتف آيفون 14 ماكس

6.1 بوصة لهاتف آيفون 14 برو

6.7 بوصة لهاتف آيفون 14 برو ماكس

لذلك، ولأول مرة، سيحصل خط آيفون من غير طراز “برو” على خيار شاشة بحجم 6.7 بوصة.