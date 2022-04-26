نيكولاس كيدج يكشف عن نوع مولوده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ النجم الأمريكي نيكولاس كيدج ضيفاً على برنامج Kelly Clarckson show حيث كشف أنه سيصبح أباً لطفلة من زوجته اليابانية ريكو شيباتا. كما كشف النجم عن الإسم الذي سيطلقه على ابنته، حيث قال: إنه عندما كان يبلغ من العمر 4 أعوام كان والده Augie يعمل كـ DJ، وكان دائماً ما يلعب أغنية «​Across the Universe​» لفريق البيتلز. مضيفاً أنه عندما سمع هذه الأغنية لأول مرة وهو طفل تجمد من كثرة إعجابه بها، وعليه قرر مع زوجته أن يطلقا اسم ​Lennon Augie​ على مولودتهما المنتظرة. وكان مدير أعمال الممثل الأمريكي الشهير نيكولاس كيدج قد أعلن في شهر يناير 2022 المنصرم، أن النجم البالغ من العمر 58 عاماً وزوجته ريكو شيباتا في انتظار طفلهما الأول معاً.

وكان نيكولاس قد تزوج ريكو شيباتا، التي تصغره بـ 32 عاماً وتبلغ من العمر 26 عاماً فقط، في حفل أقيم في لاس فيغاس في فبراير/شباط من العام المنصرم 2021. يشار إلى أن ريكو شيباتا شابة يابانية، التقى بها نيكولاس كيدج في اليابان، أثناء تصوير فيلم “سجناء أرض الأشباح – Prisoners of the Ghostland” عام 2021.

وفي الوقت الذي سيعتبر فيه هذا الطفل الأول لزوجته، فهو الطفل الثالث للممثل العالمي نيكولاس كيدج، إذ إن لديه ولدين من علاقات سابقة، أحدهما يبلغ من العمر 31 عاماً، والآخر 16 عاماً. يذكر أن الأمريكي نيكولاس كيدج تزوج حتى الآن 5 مرات، إلا أن زواجه الأشهر الذي تصدر الصحف والشاشات كان من Erika Koike الذي تزوجها في لاس فيغاس ولكن دام زواجهما فقط مدة 4 أيام، حيث أعلنا انفصالهما، لكنهما لم يتمكنا من الحصول على الطلاق، إلا بعد 3 أشهر.