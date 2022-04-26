شام الذهبي تحتفل بمرور شهر على زواجها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت خبيرة التجميل شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة نصري، بمرور شهر على زواجها.

ونشرت شام، صورًا تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ذكرى مرور شهر على زواجي، أحبك".

وأضافت: "شكر خاص لكل من جعل يومنا الخاص أكثر خصوصية من أي وقت مضى".

واحتفلت شام مساء الجمعة 25 مارس، بحفل زفافها في أحد الفنادق في القاهرة الكبرى.

واحتفلت شام الذهبي، 20 مارس، بعقد قرانها، بحضور والدها المنتج أيمن الذهبي، ووالدتها أصالة نصري وزوجها فائق حسن، وعدد من الأصدقاء والداعية مصطفى حسني.