محمد ممدوح يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد ممدوح الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ونشر ممدوح، صورة له خلال تواجده في منطقة المعادي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة وأخواتنا المسيحيين وإحنا جميعا بخير، ودايما كدا أخوات وأصحاب وحبايب وفي ظهر بعض.. ملحوظة الصورة عندنا في زهراء المعادي".

وعلّقت الفنانة ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة: "كنت فاكرة إنك في لبنان".

ويشارك الفنان محمد ممدوح حاليًا في مسلسل "العائدون"، بطولة: أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبدالمغني، هاجر الشرنوبي، وميدو عادل وغيرهم، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، مدير تصوير هيثم حسني، وإنتاج شركة "ميديا هب media hub سعدي جوهر".