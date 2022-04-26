غياب مدافع برشلونة عن الفريق لهذا السبب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن مدافعه سيرجينو ديست سيبتعد عن الملاعب لفترة بعد اصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال الهزيمة المفاجئة 1-صفر أمام رايو فايكانو يوم الأحد الماضي.

ولم يحدد برشلونة أي مدى زمني لتعافي اللاعب. وخاض ديست 31 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.

وقال برشلونة في بيان يوم الاثنين “الفحوصات التي خضع لها لاعب الفريق الأول سيرجينو ديست أكدت إصابته في العضلة نصف الوترية ضمن العضلات الخلفية للفخذ الأيمن.

“لن يكون اللاعب متاحا ضمن اختيارات الفريق وشفائه سيملي توقيت عودته”.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة بفارق 15 نقطة خلف غريمه اللدود ريال مدريد قبل خمس جولات على نهاية الموسم. ويستضيف برشلونة منافسه مايوركا يوم الأحد المقبل.