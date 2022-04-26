مصطفى شعبان يكشف سبب عدم زواجه حتى الآن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم مصطفى شعبان، أسباب عدم زواجه أو ارتباطه عاطفيا حتى الان، مؤكدا أنه مر بتجربة الخطوبة مرة واحدة ولكن تم انتهاء الارتباط بسبب عدم التفاهم، لافتا إلى أن العزوبية مثل كل شيء لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

وتابع الفنان مصطفى شعبان، خلال حواره ببرنامج “حبر سري”، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، قائلا: أنا عازب لحد دلوقتي عشان نصيب ولسه محصلش نصيب، وكل حاجة لها جوانب حلوة وجوانب وحشة، والسينجل لها جوانب ايجابية وجوانب ناقصة ولكن أنا مش شاغل بالي ومش بدور على حاجة.

وكشف عن أنه ارتباطه بفتاة عام 2006 ولم تكتمل خطوبتهما، وأضاف: خطبت مرة زمان فى 2006 ولكن متفهمناش وكنا صغيرين وقتها وكان في حماس عندنا بس معرفناش نكمل ولم نستمر كتير.

وحول شائعات ارتباطه بنجمات الوسط الفني قال: اقرأ شائعات ارتباطي باستمرار ومعظمها من الزميلات اللي بدخل معاها أعمال، ومبقتش تشغلني هذه الاخبار وأنا قبلت من البداية أكون شخصية عاملة وطبيعي الجمهور هيبقى اقسام وأنواع عليا.

ونفى مصطفى شعبان، ما تردد عن وجود خلاف بينه وبين النجم أحمد السقا بسبب اختلاف وجهات النظر أثناء تحضيرات فيلم “ترانيم ابليس” المشترك بينهما مما أدى إلى توقف الفيلم، قائلا: المشروع كان قائم فعلا وحضرنا عليه بس الفيلم اتعطل في الموافقات بتاعته لأن في موافقات من جهات كثيرة.

وأضاف مصطفى شعبان أن تعطل التصوير بسبب الموافقات أعقبه دخول أحمد السقا فيلم العنكبوت وهو انشغل بعمل آخر ولكن لا توجد أي خلافات والزيارات بينهم مستمرة حتى أيام قليلة.

أشار مصطفى شعبان، الى وجود خلاف بينه وبين احمد السقا وقت تصوير فيلم مافيا وأضاف: كان في حساسية شوية بيننا، وحصل تسخين بيننا من بعض الاعلاميين ولكن الموضوع اتكشف بسهولة، واحنا متحمسين لفيلم ترانيم إبليس.