أحمد مكي وحمادة هلال بوصلة مزاح بسبب عفريت “الكبير أوي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخل الفنانان أحمد مكي وحمادة هلال في وصلة مزاح بعد عرض الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل “الكبير أوي 6″، الذي يقوم بطولته الفنان أحمد مكي.

وشهدت الحلقة ذكر أسماء العديد من نجوم الفن حيث جاء مشهد يحاول الكبير أوي أن يجد طريقة ليخرج العفريت اللباد من جسد نجله العترة، حيث تنصحه مربوحة بعمل زار لإخراج العفريت، وبالفعل تنجح هذه الطريقة.

ويسأل العترة الكبير أوي في مشهد كوميدي قائلاً: “أنت ليه مجبتش حمادة هلال؟”…، ليرد عليه الكبير: “هو عيد ميلاد”، ليقول له العترة: “لأ حمادة هلال كان طلع العفريت”، ليمازحه الكبير: “آه قصدك المداح”، ثم يغضب العترة قائلاً: مليش دعوة أنا عايز حمادة هلال، ليقوم الكبير بالاستعانة بفرقة طبول إفريقية، لاستقبال عفريت العترة على أغنية حمادة هلال “أنا سبونج بوب”.

ومن جانبه، مازح حمادة هلال الفنان أحمد مكي، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، لقرد له شارب، وكتبت تعليقاً عليها: “ماتخفش يا كبير هنتصرف”، في إشارة إلى تحول الكبير أوي إلى قرد خلال أحداث الحلقة الـ22 من المسلسل على يد العفريت اللباد.