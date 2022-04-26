منة عرفة تكشف حقيقة المكالمة السرية التي تلقتها وكانت السبب في انفصالها عن محمود المهدي.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أبريل 2022 03:50 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية منة عرفة أن الطلاق بينها وبين زوجها محمود المهدي لم يقع رسميا، كما انتشر عبر المواقع الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنهما منفصليان لكنهما لم يتطلقا حتى الآن.

وأضافت منة عرفة، خلال استضافتها في برنامج ”ضرب نار“ الذي تقدمه داليا فؤاد على قناة القاهرة والناس: ”قبل ما الطلاق بيحصل في حاجات لازم تخلص، وانفصلنا منذ شهر ونصف تقريبا، وكل شيء نصيب، ممكن تكوني مقررة حاجة وبعدها الموضوع يتقلب وتلاقي نفسك في حتة تانية خالص“.

وتابعت منة عرفة خلال اللقاء: ”فيه محاولات كثيرة منه ومن مقربين لكي نعود إلى بعض مجددا، خراب البيوت مش سهل.. إحنا مش بنكره بعض ولا أعداء، في ما بيننا علاقة طيبة واحترام وكل حاجة حلوة، لكن حياتنا مع بعض دي حاجة تخصنا“.

وعن أسباب الانفصال، أشارت منة عرفة إلى أن الانفصال بسبب تصريحاته الإعلامية (لم تذكرها) التي ورطتها في أزمات مع بعض الفنانين، مشيرة إلى أنه ليس معنى أنها زوجته أن تكون معه في كل الأعمال التي تشارك فيها.

كما نفت منة شلبي الانباء التي تحدثت عن تلقيها مكالمة سرية كانت السبب في الانفصال بينهما حيث قالت “أثناء المشاكل والحوارات جاتني مكالمات كثير ناس بتنصحني كده وناس تنصحني كده وانا باخذ بالنصيحة اما القرار ده قراري انا”.

وعما قيل حول اقتراب عودتهما لبعضهما، قالت: ”دي حاجة تخصني أنا وهو، هنرجع مش هنرجع في الآخر دي حياتنا إحنا، ربنا يعمل اللي فيه الخير، وبنعيد حساباتنا“.