شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: أول مرة أتعاون مع لبلبة فى "دايما عامر" وكانت مفاجأة بالنسبة لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على شخصية لطفى وكيل المدرسة، الشخصية الذى يقدمها ضمن أحداث مسلسل "دايما عامر" الذى يعرض خلال الماراثون الرمضانى الحالي على قناة الحياة، وقال صلاح عبد الله لـ ”الخليج 365” إنه اتخض بداية من قراءته لسيناريو مسلسل "دايمًا عامر" ولكن رأى أنه عمل مهم يناقش مشاكل التعليم في مصر بطريقة كوميدية.

وأضاف أنه للمرة الأولى يتعاون مع الفنانة الكبيرة لبلبة التي كانت مفاجأة بالنسبة له على حد قوله، بالإضافة إلى كواليس العمل التي كانت جميعها ضحك وهزار بحسب تعبيره.

ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، ويعود شعبان فى المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلى "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين ،نضال الشافعى، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، إشراف عام على الكتابة أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدى الهوارى.