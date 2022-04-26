شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون الحلقة 24.. مشهد مؤثر من محمود عبد المغنى بعد علمه بخبر حمل زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc معرفة محمود عبد المغنى "نبيل" بخبر لم يكن يتخيل حدوثه، وذلك بعدما علم من زوجته أنها حامل، حيث جاء هذا الخبر الذى لم يستوعبه، وبكى من شدة الفرحة تأثرا به، نظرا لأنها تعاني منذ بدء أحداث المسلسل من عدم الإنجاب.



محمود عبد المغنى

كما وصل الأمر إلى حد طلبها منه أن يتزوج عليها، إن لزم الأمر حتى لا تسبب له أى أزمة، الأمر الذى رفضه تماما، مؤكدا له بأنه يحبها أكثر بكثير من موضوع الإنجاب وأنه راض عن نصيبه.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".