شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 24.. نهاية مؤلمة بتذكير المشاهدين بتفجير معهد الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc تطورات فى نهايتها، مع تذكرة المشاهدين بالحادث المأساوي فى 2019، حينما فجر إرهابي قنبلة أمام معهد الأورام أودت بحياة الكثيرين، الأمر الذى سبّب حالة كبيرة من الصدمة لدى كل متابعي هذا الحدث الجلل، الذى لا يزال يتذكره الجميع بمأساوية.



العائدون 25 وحادث انفجار الاورام

احداث الحلقة الـ 24 من مسلسل العائدون

وكانت شهدت الحلقة وصول محمود عبد المغنى "نبيل" إلى معلومة خطيرة تفيد بأن دولة أوروبية باتت على وشك إرسال جنود نظاميين قوامهم 25 ألف إلى ليبيا، الأمر الذى يهدد أمن مصر القومى؛ لأن ذلك يمس بحدودها.

الحلقة 24 من العائدون

كما شهدت الحلقة تطورات فى علاقة "عمر – أمير كرارة" و"نادين – أمينة خليل"، حيث بات يظهر عليهما ملامح الإعجاب أكثر، وباتت خطوة إخباره لها بإعجابه ورغبته فى الزواج منها وشيكة مثلما ظهر فى حواره مع زميله "نبيل".

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".